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TÜGVA heyetinden Müdür Sünnetçioğlu’na ziyaret

VAN HABERLERİ  | 17.04.2020 18:11 | Son Güncelleme

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz, İl Sağlık Müdürü Doç.

TÜGVA heyetinden Müdür Sünnetçioğlu’na ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu’nu ziyaret ederek, korona virüs salgını nedeniyle sunulan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz, Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçoğlu’nu makamında ziyaret ederek, çalışmalarından dolayı plaket takdim etti.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Korona virüs salgını mücadelesinde Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere büyük bir çaba sarf etmekteyiz. Hepimiz zor bir dönemden geçiyoruz. Salgın dünyanın hemen hemen her ülkesini etkilemiş durumdadır. Salgın süresince sağlıklı kalabilmek çok önemlidir. Sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve maske takılmasını önermekteyiz. Bu süreçte biz sizin için burada kalıyoruz, siz de bizim için lütfen evde kal” ifadelerini kullandı.

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