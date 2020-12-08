TÜGVA Şube Başkanı Genç, belediye hizmetlerini eleştirdi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şubesi Başkanı Mustafa Reşit Paşa Genç, belediyenin hizmet yapmadığını, aksine vatandaşların hizmet gördüğü ne varsa kapattıklarını söyledi.

CHP’li Muratlı Belediyesini eleştiren TÜGVA Başkanı Murat Reşit Paşa Genç, “Mezbahamız vardı, yıktınız. Büz atölyemiz vardı, yıktınız. Tanzim Satış Noktamız vardı, kapattınız. Kreşimiz vardı yıktınız. Anaokulumuz vardı, yürütemediniz. Belediyemizin lojmanları vardı, yıktınız. 100. Yıl Caddesi’nde büyük çay bahçemiz vardı, yıktınız. İki pasaj dolusu dükkanımız vardı, yıktınız. Belediyemizin Kültür Merkezi binası vardı, yıktınız. Tarihi İnanlı Çeşmemiz vardı, verdiniz. Belediyenin yazlık-kışlık düğün salonları vardı, özelleştirdiniz. Çay bahçemiz vardı, özelleştirdiniz. Büyükşehir size havuz da yaptı, halı saha da yaptı. Yönetemediniz, hepsi harabeye döndü. O beğenmediğiniz iktidar, havuzun yanında size kocaman bir park yapıp, teslim etti. Şimdi gidin görün ki, o da harabeye döndü" dedi.