TÜGVA’dan Azez’e yardım eli

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği tarafından Suriyeli Türkmenlere ayakkabı ve kışlık kıyafet yardımı yapıldı.

Gaziantep’te yardım faaliyetlerinde bulunan Türkiye Gençlik Vakfı Gaziantep Temsilciliği tarafından temin edilen mont ve botlar, Gaziantep’te çeşitli mahallerinde yaşayan mağdur çocuklara ulaştırıldı. Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Gaziantep iline sığınan Suriyeli Türkmenler zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Kış mevsiminin gelmesiyle beraber hayat koşulları daha da zorlaşan sığınmacıların yardımına iyilik gönüllüleri yetişmeye çalışıyor. Ayaklarında eski ayakkabı ve terliklerin olduğu gözlenen çocuklar, yeni bot ve kışlık kıyafetlerine kavuşmanın sevincini yaşarken, bu yardımı kendilerine ulaştıran, Türkiye Gençlik Vakfı Gaziantep Temsilciliğine teşekkür etti. Türkiye Gençlik Vakfı Gaziantep Temsilcisi yardımlarla ilgili İl Temsilcisi Mahmut Tekin’emeği geçen görevlilere teşekkür ederek, " Suriye’deki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan ailemiz var, zor koşullar altında yaşam mücadelesi veriyorlardı. Biz bu ailelere nasıl yardım yapabiliriz diye düşünürken, bu konuyu vakfımızın gönüllülerine bahsettim. Onlarda sağ olsun orda ki arkadaşlarıyla beraber mont ve bot temin ettiler. Bu yardımların gelmesine vesile olan Türkiye Gençlik Vakfı Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Gönüllü arkadaşlara çok teşekkür ediyorum" dedi. Türkiye Gençlik Vakfı Gaziantep Temsilciliği aynı zamanda Gaziantep Üniversitesi Azez İslami İlimler Fakültesi öğrencilerine kışlık ayakkabı yardımında bulundular. Ziyaretleri esnasında Afrin Mahalli Meclis Başkanı ve Geçici Hükümet Yerel Yönetimler Bakanı Muhammed Said Süleyman’ı, Gaziantep Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Afrin Eğitim Fakültesi Ögr. Gör. İbrahim Halil İlgi ve Azez İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Çınar’ı ziyaret etti. Yapılan ziyarette Afrin Meclis Başkanı Geçici Hükümet Yerel Yönetimler Bakanı Muhammed Said Süleyman, " TÜGVA’yı yakından takip ediyoruz. Hem Türkiye’de, Hemde Suriye kısmında çeşitli projeleri var. Mahmut Tekin ve ekibini yürekten kutluyorum’ ifadesini kullandı. Gaziantep Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Afrin Eğitim Fakültesi Ögr. Gör. İbrahim Halil İlgi ise ‘ Tügva Gaziantep olarak projeleri cok başarılı, bizde yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Azez İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Çınar ise "Suriye tarafında bizim fakültemizle birlikte bu güzel yardımda olmak bizi gururlandı. Tügva Gaziantep öğrenci kapsamında ihtiyaç sahiplerine destek verMesi çok güzel bir yardım. Tügva’ya yapacakları hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.

TÜGVA Gaziantep yönetimi yardımların dağıtımından sonra Azez’den ayrıldı.

