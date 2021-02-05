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TÜGVA’dan Boğaziçi açıklaması

05.02.2021 14:41 | Son Güncelleme:
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TÜGVA’dan Boğaziçi açıklaması

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adıyaman Temsilciliği, Cuma Namazı sonrasında, Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylar ile ilgili açıklama yaptı.Demokrasi Parkı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasına TÜGVA’nın yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları destek verdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adıyaman Temsilciliği, Cuma Namazı sonrasında, Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylar ile ilgili açıklama yaptı.
Demokrasi Parkı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasına TÜGVA’nın yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları destek verdi. TÜGVA Adıyaman Temsilcisi İdris Toprak tarafından okunan basın açıklamasında, “Varlığında alemin saklı olduğu insana saygı duyan bir irfan geleneğinin taşıyıcıları olarak görüyoruz ki kimi topluluklar canlıların en şereflisi olma hasletini ellerinin tersiyle itmişler, kendi onur ve haysiyetlerini ayaklar altına almışlardır" denildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Büyük çoğunluğun Müslüman olduğu topraklarımızda İslam’a ve kutsallarına hakaret etmekten çekinmeyenlerin, LGBT sapkınlığı adına özgürlük çığırtkanlığı yapanların, hakikatte kendilerinden başka hiçbir düşünce ve inanca yer tanımadıkları tescillenmiştir. 28 Şubat sürecinde ve sonrasında türlü zulümlere imza atmış, bu yasakçı zihniyetin kini, tekrar nüksetmiş ve bu sefer biz Müslümanların kıblesi olan Kabe-i Muazzama’yı tahkir etme gayreti içerisine girmiştir. Biz Müslümanların kıblesi olan Kabe-i Muazzama’nın böylesine menfur bir sapkınlık alametiyle tahkir edilmesi imkan dahilinde değildir. Her fırsatta düşünce, fikir ve inanç özgürlüğünden bahseden güruh, bu hakaretin karşısında duran öğrencilere yönelik fişleme kampanyası başlatarak cesaretin, saygının ve hoşgörünün sefaletini yaşamaktadır.”
Açıklamanın devamında, “Bu tahkir edici davranışın karşısında elif gibi dimdik duran kardeşlerimizin yanında olduğumuzu alenen ifade ederken, İslam’a ve Müslümanlara kin besleyen herkesin karşısında olduğumuzu da beyan ediyoruz. Sözde eylemlerde, çeşitli terör örgütleri ile ilişkili olan sözde öğrencilerin, ülke huzurunu kaçırmak, milli birlik ve beraberliği bozmak ve kaos ortamının fitilini ateşlemek adına vazifelendirildiklerine daha fazla kanıt gerekmemektedir. Haddi ve hududu aşan hakaretlere boyun eğmeyecek, inananların, inkar edenlerce fişlenmesine sessiz kalmayacağız. Bu topraklar, İslam’a düşman olanlardan, sapkınlıklarını meşrulaştırmaya çalışanlardan ve dahi kutlu coğrafyamızda mukaddesatımızı baltalama çabasında olanlardan ayıklanmış bir halde kıyamete kadar, ahiret gününde hesap vereceğine iman etmiş milletimize emanettir” denildi.

TÜGVA’dan Boğaziçi açıklaması

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