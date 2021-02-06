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TÜGVA’dan Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylara karşı açıklama

06.02.2021 15:51 | Son Güncelleme:
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TÜGVA’dan Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylara karşı açıklama

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bilecik İl Temsilcisi İbrahim Aydoğar, rektörlük bahanesi ile Boğaziçi Üniversitesinde başlatılan sonra terör örgütlerinin kullanışlı malzemesi haline dönüşen provokasyona karşı şehitlerin ve gazilerin emaneti devletin ve polisin yanında olduklarını söyledi.TÜGVA Bilecik İl Temsilcisi İbrahim Aydoğar yaptığı açıklamada, “Biz Anadolu’yuz, bir babanın yedi oğluyuz.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bilecik İl Temsilcisi İbrahim Aydoğar, rektörlük bahanesi ile Boğaziçi Üniversitesinde başlatılan sonra terör örgütlerinin kullanışlı malzemesi haline dönüşen provokasyona karşı şehitlerin ve gazilerin emaneti devletin ve polisin yanında olduklarını söyledi.
TÜGVA Bilecik İl Temsilcisi İbrahim Aydoğar yaptığı açıklamada, “Biz Anadolu’yuz, bir babanın yedi oğluyuz. Farklı fikirlere sahip, farklılıklarımızı zenginlik gören gençleriz Ama hiçbir zaman ayrıştırmanın, ötekileştirmenin tarafı değiliz. Biz Anadolu’yuz, Mevlanaların, Yunus Emrelerin, Hacı Bayramların, Hacı Bektaşların yoluyuz. Ama hiçbir zaman vandalizmin, provokasyonun yanında değiliz. Biz Anadolu’yuz, mühendisiz, avukatız, akademisyeniz, hakimiz, bilim adamıyız. Ama hiçbir zaman devletimizin karşısında, menhusların yanında değiliz Rektörlük bahanesi ile Boğaziçi Üniversitesinde başlatılan sonra terör örgütlerinin kullanışlı malzemesi haline dönüşen provokasyona karşı şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti devletimizin ve polisimizin yanındayız. Hiç kimsenin bu devletin polisine ‘katil’ diyemeyeceği, polis arabasını tekmeleyemeyeceği, milli ve dini değerleri ’özgürlük hikayesi’ ile aşağılayamayacağı, kendi gibi düşünmeyenlerin ’özgürlük’ düşüncesini önemsemeyerek fişleme yapamayacağını, istibdat diyenlerin dün de bugün de karanlık mahfillerin oyuncağı olarak ülkeye zarar veremeyeceklerini hatırlatarak terör örgütlerinin provokasyonu karşısında, her türlü sağduyunun gölgesinde, Anadolu olmanın şuuruyla hareket edeceğimizi bildiriyoruz. ’Hürriyet istiyoruz’ diyenlerin Boğaziçili arkadaşlarımızı nasıl fişlediğini, sanat diyenlerin değerlere saygısızlığını, seçim istiyoruz diyenlerin milletin seçimine nasıl itiraz ettiklerini görüyoruz. Genciz ve sizin gibi düşünmüyor, kalemde, kelamda ve sandıklarda cevabımızı veriyoruz. İtirazı olanların eylemlerini yapma özgürlüğünü savunurken, eylem yapmanın devlete katil diyerek, fişleme yaparak, yakarak ve yıkarak olmayacağını biliyoruz; samimi Boğaziçi Üniversiteli arkadaşlarımıza terör örgütlerine, terör örgütleri aparatlarına karşı dikkatli olmalarını önerirken, üniversitelerin öğrencilerin olması için hiçbir baskıyı kabul etmeyeceğimizi bildiriyoruz” dedi.

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