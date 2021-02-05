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TÜGVA’dan Boğaziçi’ndeki provokasyona tepki

05.02.2021 15:10 | Son Güncelleme:
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TÜGVA’dan Boğaziçi’ndeki provokasyona tepki

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya Temsilciliği, Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi.Türkiye Gençlik Vakfı üyeleri, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki provokasyona tepki için Ulu Cami önünde toplandı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya Temsilciliği, Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi.
Türkiye Gençlik Vakfı üyeleri, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki provokasyona tepki için Ulu Cami önünde toplandı. Burada basın açıklamasını okuyan TÜGVA Kütahya İl Temsilcisi Orhan Yener Kaytancı, "Varlığında alemin saklı olduğu insana saygı duyan bir irfan geleneğinin taşıyıcıları olarak görüyoruz ki,Kimi topluluklar yaratılanların en şereflisi olma hasletini ellerinin tersiyle itmişler, kendi onur ve haysiyetlerini ayaklar altına almışlardır. Büyük çoğunluğun Müslüman olduğu topraklarımızda İslam’a ve kutsallarına hakaret etmekten çekinmeyenlerin, LGBT sapkınlığı adına özgürlük çığırtkanlığı yapanların, hakikatte kendilerinden başka hiçbir düşünce ve inanca yer tanımadıkları tescillenmiştir. 28 Şubat sürecinde ve sonrasında türlü zulümlere imza atmış, bu yasakçı zihniyetin kîni, tekrar nüksetmiş ve bu sefer biz Müslümanların kıblesi olan Kabe-i Muazzama’yı tahkir etme gayreti içerisine girmiştir.Biz Müslümanların kıblesi olan Kabe-i Muazzama’nın böylesine menfur bir sapkınlık alametiyle tahkir edilmesi imkan dahilinde değildir. Her fırsatta düşünce, fikir ve inanç özgürlüğünden bahseden güruh, bu hakaretin karşısında duran öğrencilere yönelik fişleme kampanyası başlatarak cesaretin, saygının ve hoşgörünün sefaletini yaşamaktadır.Bu tahkir edici davranışın karşısında elif gibi dimdik duran kardeşlerimizin yanında olduğumuzu alenen ifade ederken, İslam’a ve Müslümanlara kin besleyen herkesin karşısında olduğumuzu da beyan ediyoruz. Sözde eylemlerde, çeşitli terör örgütleri ile ilişkili olan sözde öğrencilerin, ülke huzurunu kaçırmak, milli birlik ve beraberliği bozmak ve kaos ortamının fitilini ateşlemek adına vazifelendirildiklerine daha fazla kanıt gerekmemektedir. Haddi ve hududu aşan hakaretlere boyun eğmeyecek, inananların, inkar edenlerce fişlenmesine sessiz kalmayacağız. Bu topraklar, İslam’a düşman olanlardan, sapkınlıklarını meşrulaştırmaya çalışanlardan ve dahi kutlu coğrafyamızda mukaddesatımızı baltalama çabasında olanlardan ayıklanmış bir halde kıyamete kadar, ahiret gününde hesap vereceğine iman etmiş milletimize emanettir" şeklinde konuştu.

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