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TÜGVA’dan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’a ziyaret

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 29.06.2020 12:06 | Son Güncelleme

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Başkanı Fatih Sert ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ı makamında ziyaret etti.Valilik makamında gerçekleşen ziyarette; görüşmelerin samimi bir ortam içerisinde gerçekleşti ve ‘Eskişehir’deki gençler için gelecekte neler yapılabilir’ konusunda istişarelerde bulunuldu.

TÜGVA’dan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’a ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Başkanı Fatih Sert ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ı makamında ziyaret etti.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarette; görüşmelerin samimi bir ortam içerisinde gerçekleşti ve ‘Eskişehir’deki gençler için gelecekte neler yapılabilir’ konusunda istişarelerde bulunuldu. TÜGVA Eskişehir İl Başkanı Fatih Sert; TÜGVA’nın Eskişehir’de yürüttüğü faaliyetler ve çalışmaları hakkında Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’a bilgiler verdi.
Ziyaretleri nedeniyle; TÜGVA Eskişehir İl Başkanı Fatih Sert ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Vali Erol Ayyıldız, ‘TÜGVA’nın Eskişehir’deki çalışmalarında başarılar’ diledi.
Ziyaret sonunda; TÜGVA Eskişehir İl Başkanı Fatih Sert, Vali Ayyıldız’a rahle taktim etti.

TÜGVA’dan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’a ziyaret

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