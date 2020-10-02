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TÜGVA’lı gençler için faaliyet

MALATYA HABERLERİ  | 02.10.2020 16:30 | Son Güncelleme

Malatya Valisi Aydın Baruş, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya il temsilciliğini ziyaret ederek, ’’Açık Hava Söyleşileri’’ programı kapsamında TÜGVA’lı gençler ile bir araya geldi.TÜGVA Malatya İl Temsilcisi Mesut Demir, söyleşi öncesinde konuşma yapıp,gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek, kendini devamlı geliştiren, kültürel birikime önem veren, yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamak amacıyla yaptıkları çalışmaları, icathane ve kitap kafe projeleri ile verdikleri hizmetler hakkında bilgiler verdi.Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Vali Baruş, gençlere hitap etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya il temsilciliğini ziyaret ederek, ’’Açık Hava Söyleşileri’’ programı kapsamında TÜGVA’lı gençler ile bir araya geldi.
TÜGVA Malatya İl Temsilcisi Mesut Demir, söyleşi öncesinde konuşma yapıp,gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek, kendini devamlı geliştiren, kültürel birikime önem veren, yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamak amacıyla yaptıkları çalışmaları, icathane ve kitap kafe projeleri ile verdikleri hizmetler hakkında bilgiler verdi.
Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Vali Baruş, gençlere hitap etti. Türkiye’yi aydınlık geleceğe taşımak gibi yüksek ideallere sahip, geleceğe güvenle bakan, insana ve emeğe saygılı, iyi ahlaklı, milli ve manevi değerlerini bilen ve inanan, araştıran ve okuyan, düşünen ve üreten bireyler olmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Vali Baruş, gençler ile bir süre sohbet etti. Konuşmasının sonunda öğrencilere ve hizmetleri ile ilgili gençleri bilgilendiren Valin Baruş , merak ettikleri konuları açıklığa kavuşturdu.
Soru cevap bölümü ile devam eden programın ardından hemen sonra icathanede eğitim alan ve Teknofest te tasarım yarışmasında Türkiye ikincisi olan ve TÜGVA Malatya Lise Koordinatörlüğünde bulunan öğrencilere başarılarından dolayı hediye takdiminde bulunuldu.
Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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