YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. TÜİK, Şırnak kütüphane istatistiklerini açıklandı

TÜİK, Şırnak kütüphane istatistiklerini açıklandı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 01.07.2020 13:56 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı kütüphane istatistiklerini açıkladı.TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka, Şırnak’ta 7 halk kütüphanesinin bulunduğunu söyledi.

TÜİK, Şırnak kütüphane istatistiklerini açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı kütüphane istatistiklerini açıkladı.
TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka, Şırnak’ta 7 halk kütüphanesinin bulunduğunu söyledi. Toka, "Bu kütüphanelerde 85 bin 419 kitap bulunmaktadır. Bu kütüphanelere kayıtlı üye sayısı 21 bin 478’dir. Buralardan yararlanan kullanıcı sayısı 207 bin 955 kişi iken kişilere ödünç verilen materyal sayısı 88 bin 993 olmuştur. Şırnak’ta örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerinin sayısı 226’dır. Bu kütüphanelerde 198 bin 436 kitap mevcut olmakla birlikte bin 684 süreli yayın takip edilmektedir” dedi.
Türkiye genelinde 2019 yılında 1 Milli Kütüphane, bin 182 halk kütüphanesi, 610 üniversite kütüphanesi ve 30 bin 618 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam 32 bin 411 kütüphanesinin olduğu kaydedildi. Milli Kütüphaneye kayıtlı üye sayısı 137 bin 14, halk kütüphanesine kayıtlı üye sayısı 3 milyon 955 bin 908 ve üniversite kütüphanesine kayıtlı üye sayısı 3 milyon 568 bin 73 oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Silopi’de ’15 Temmuz’ konferansıSilopi’de ’15 Temmuz’ konferansı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şırnak Namaz Vakitleri 1 Temmuz Çarşamba

İmsak
02:59
Sabah
04:46
Öğle
12:19
İkindi
16:11
Akşam
19:42
Yatsı
21:21

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Çarşamba

Deniz Eczanesi
Uludere
Mina Eczanesi
Silopi
Sefa Eczanesi
Idil
Serdar Eczanesi
Cizre
Foria Eczanesi
Beytussebap
Yaşam Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Yasak bitti halk piknik alanlarına akın etti

Yasak bitti halk piknik alanlarına akın etti

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Cizre Belediyesinden korona virüs önlemi

Cizre Belediyesinden korona virüs önlemi

Kimse Yok Mu Derneği, 175 Aileyi Daha Sevindirdi

Kimse Yok Mu Derneği, 175 Aileyi Daha Sevindirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.