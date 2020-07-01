TÜİK, Şırnak kütüphane istatistiklerini açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı kütüphane istatistiklerini açıkladı.

TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka, Şırnak’ta 7 halk kütüphanesinin bulunduğunu söyledi. Toka, "Bu kütüphanelerde 85 bin 419 kitap bulunmaktadır. Bu kütüphanelere kayıtlı üye sayısı 21 bin 478’dir. Buralardan yararlanan kullanıcı sayısı 207 bin 955 kişi iken kişilere ödünç verilen materyal sayısı 88 bin 993 olmuştur. Şırnak’ta örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerinin sayısı 226’dır. Bu kütüphanelerde 198 bin 436 kitap mevcut olmakla birlikte bin 684 süreli yayın takip edilmektedir” dedi.

Türkiye genelinde 2019 yılında 1 Milli Kütüphane, bin 182 halk kütüphanesi, 610 üniversite kütüphanesi ve 30 bin 618 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam 32 bin 411 kütüphanesinin olduğu kaydedildi. Milli Kütüphaneye kayıtlı üye sayısı 137 bin 14, halk kütüphanesine kayıtlı üye sayısı 3 milyon 955 bin 908 ve üniversite kütüphanesine kayıtlı üye sayısı 3 milyon 568 bin 73 oldu.

