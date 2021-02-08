Tüketici Hakem Heyeti, Konya'da bir tüketicinin internet sağlayıcı firmaya ödediği cayma bedelinin iadesine karar verdi

Tüketici Hakem Heyeti, Konya'da taahhüt edilen hızdan daha düşük olduğu için internet aboneliğini iptal ettirmek isteyen vatandaşa, internet sağlayıcı firma tarafından ödetilen "cayma bedeli"nin iadesine karar verdi. Pazarlamacılık yapan Onur Kızılçay, evinde kullandığı internetin hızıyla ilgili problem yaşadı. Konuyla ilgili internet sağlayıcı firmanın müşteri hizmetleri yetkilileriyle görüşen ve kendisine taahhüt edilen hizmetin verilmesini isteyen Kızılçay, sorunu çözülmeyince aboneliğini iptal etmek istedi. Kızılçay, firma tarafından abonelik iptali için 1200 lira "cayma bedeli" istenince avukatı aracılığıyla Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Heyet, Kızılçay'ı haklı buldu. Kızılçay'ın avukatı Emre Akman, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin herkes gibi ücretini ödediği internet hizmeti için kendisine verilen taahhütlerin yerine getirilmesini beklediğini söyledi. Müvekkilinin kendisine taahhüt edilen şartları sağlayamadığı için internetinde çok ağır problemler yaşadığını, bunun üzerine müşteri hizmetlerini arayıp bu problemini anlattığını ifade eden Akman, şunları kaydetti:

"Müşteri hizmetleri, 'Modeminiz eskidir, modeminizi değiştirin’ diyor. Müvekkil gidip modemini değiştirse de internet hızında bir iyileşme olmuyor. Tekrar müşteri hizmetleriyle görüşüyor, bu kez de 'Apartmanın ankastre kablolarında bir sıkıntı olabilir. Onları değiştirin' cevabını alıyor. Bunun üzerine müvekkilim gidiyor, ankastre kabloları değiştiriyor. Yine de hızda bir iyileşme olmuyor. Tekrar müşteri hizmetlerini arıyor, 'Beyefendi siz en iyisi sinyal arttırıcı alın' diyorlar. Müvekkilim sinyal arttırıcıyı da alıyor ama internetinde herhangi bir değişiklik olmuyor." - "Kanun çok açık" Bunun üzerine Kızılçay'ın aboneliğini iptal etmek istediğini anlatan Akman, "Müvekkilim internet hızının düşük olduğuna dair bu delilleri toplayıp bana geldi. Örneğin 25 megabit bir internet taahhüt edilmiş ama alınan internet hızı 1 megabit, 500 kilobayt. Bu, sosyal medyada bir fotoğraf dahi yüklenilemeyecek bir internet hızıdır. Kendisi müşteri hizmetlerine bu taahhütten caymak istediğini belirtiyor. Müşteri hizmetleri kendisine 1201 lira cayma bedeli adı altına hukuksuz bir bedel çıkarıyor. Müvekkilim bu bedeli ödedi, daha sonra elimizdeki delillerle beraber Tüketici Hakem Heyetine başvurduk. 3-4 aylık bir süreç içerisinde, sonucumuz, kararımız geldi. Bizim lehimize bir karar çıktı." diye konuştu.