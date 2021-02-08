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Tüketici Hakem Heyetine 2020 yılında bin 406 başvuru yapıldı

08.02.2021 11:53 | Son Güncelleme:
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Tüketici Hakem Heyetine 2020 yılında bin 406 başvuru yapıldı

Bilecik Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, İl Tüketici Hakem Heyetine 2020 yılında bin 406 başvuru yapıldığını söyledi.İl Müdürü Balta, yaptığı açıklamada, gelişmiş ekonomilerin en temel özelliklerinden birinin tüketici haklarına gösterilen saygı ve duyarlılık olduğu kaydetti.

Bilecik Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, İl Tüketici Hakem Heyetine 2020 yılında bin 406 başvuru yapıldığını söyledi.
İl Müdürü Balta, yaptığı açıklamada, gelişmiş ekonomilerin en temel özelliklerinden birinin tüketici haklarına gösterilen saygı ve duyarlılık olduğu kaydetti. Tüketicilerin gelişmiş ülkelerde yaşayan tüketicilerle aynı haklara sahip olmaları, bilgilendirilmeleri, yasal haklarını kullanmaları ve kendilerini temsil etme konusunda özendirilmeleri hususlarına önem verdiklerini anlatan İl Müdürü Balta sözlerine şöyle devam etti;
’’Tüketici şikâyetlerinin değerlendirilmesi, belgelendirme, eğitim ve denetim çalışmaları başlıkları altında, gerek bakanlığımız, gerekse ilimiz Tüketici Hakem Heyeti ile tüketici haklarının korunması ve uyuşmazlıkların çözümüne yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Tüketici şikâyetlerinin Tüketici Hakem Heyetlerine doğrudan aktarılmasını, şikâyetlerin inceleme ve değerlendirme aşamalarının internet üzerinden takip edilmesini ve sonuçlarının sorgulanmasını sağlamak amacıyla 2010 yılı Nisan ayında Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) tüketicilerimizin kullanımına açılmıştır. Tüketici bilincinin artırılması amacıyla yapılan çalışmalar sonucu ilimiz merkez ve ilçelerine yapılan başvurular her geçen gün artış göstermektedir. Toplumu bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde değişik konularda bakanlığımızca pek çok yayın hazırlanmakta broşür, afiş, kitapçık ve benzerleri kamuoyunun bilgisine sunulmakta ve ’Alo 175 Tüketici Danışma Hattı’ ile tüketicilerimize hizmet sunulmaktadır. Vatandaşlarımız 2021 Yılı içinde değeri 11 bin 330 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici İl Hakem Heyetine şahsen, posta yoluyla ve E-Devlet kapısı üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak hiçbir ücret ödemeden haklarını arayabileceklerdir.’’
Öte yandan İl Müdürü Balta, 2020 yılında İl Tüketici Hakem Heyetine 2 milyon 64 bin 837 lira tutarında, bin 406 başvuru yapıldığı, bin 267 karardan 813 tüketici lehine, 416 tüketici aleyhine, 38 görevsizlik kararı alındığı, 192 başvurunun ise bilirkişi incelemesi yapılarak karar verildiği, vatandaşlar tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne internet dolandırıcılığı ile ilgili yapılan başvurularda ise şikayet konularına göre adli işlem yapıldığı bildirildi.

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