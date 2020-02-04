YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Tüketiciler Birliği Van Şube Başkanı Uğurlu çalışmalarına başladı

Tüketiciler Birliği Van Şube Başkanı Uğurlu çalışmalarına başladı

VAN HABERLERİ  | 04.02.2020 14:51 | Son Güncelleme

Van’da iki ay önce Tüketiciler Birliği Van Şube Başkanlığına seçilen Gazeteci Erhan Uğurlu, çalışmalarına başladı.Van’da yaklaşık üç ay önce kurulan ve ardından yapılan kongrede Tüketiciler Birliği Van Şube Başkanı seçilen Gazeteci Erhan Uğurlu, çalışmalarına başladı.

Tüketiciler Birliği Van Şube Başkanı Uğurlu çalışmalarına başladı

Van’da iki ay önce Tüketiciler Birliği Van Şube Başkanlığına seçilen Gazeteci Erhan Uğurlu, çalışmalarına başladı.
Van’da yaklaşık üç ay önce kurulan ve ardından yapılan kongrede Tüketiciler Birliği Van Şube Başkanı seçilen Gazeteci Erhan Uğurlu, çalışmalarına başladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Uğurlu, Genel Başkan Mahmut Şahin tarafından görevin kendisine tebliğ edilmesinin ardından çalışmalara başladıklarını ifade ederek, ardından yapılan kongrede başkanlığa seçildiğini söyledi. Başkanlığa seçilmesinin akabinde yönetimini oluşturduğunu dile getiren Uğurlu, “Amacımız, toplumun temel öğesi olan tüketicilerin örgütlenmesini sağlayarak, toplumda tüketici bilincini oluşturmak, tüketicilerin etkin biçimde korunmasını sağlamak, tüketicilerin haklarının kullanabilmelerini sağlayarak topluma yararlı sonuçlar elde etmek üzere faaliyet ve girişimlerde bulunmak ve tüketici ile ilgili yasaların uygulanmasında kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır” dedi.
Diğer illerde olduğu gibi Van’da da en çok karşılaştıkları sorunların başında tüketicilerin kanunda var olan haklarını bilmemesi olduğuna değinen Uğurlu, “Bunun yanında tüketicilerimizin bekleme süreleri, firma sahiplerinin; kanuna rağmen tüketicinin bilinçsizliğinden faydalanarak hareket etmesi gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Şu anda birliğimize yoğun bir ilgi var. Bizlerde bu doğrultuda tüketicilere sahip oldukları hakları anlatıyor ve bu yönde yapmaları gerekenler hakkında bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Kısacası tüketicilere yol gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.
Tüketicilerin başvuruda dikkate alınacak parasal sınırlara da değinen Uğurlu, “İl ve ilçe tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda; 5 bin 650 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olan illerde 5 bin 650 Türk Lirası ile 8 bin 480 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli olurken, büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 8 bin 480 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde ise 5 bin 650 Türk Lirası ile 8 bin 480 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevlidir. Bu anlamda herhangi bir sorunla karşılaşan tüketicilerimiz bize rahatlıkla ulaşabilirler” diye konuştu.

Tüketiciler Birliği Van Şube Başkanı Uğurlu çalışmalarına başladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Edirne’de maske krizi

Edirne’de maske krizi

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Erdek’e 100 milyon TL’lik yatırım

Erdek’e 100 milyon TL’lik yatırım

Van Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
05:40
Sabah
07:03
Öğle
12:25
İkindi
15:12
Akşam
17:38
Yatsı
18:56

Van Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Elıf Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Uçar Eczanesi
Ipekyolu
Hazem Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van milletvekilleri Bakan Turhan’la görüştü

Van milletvekilleri Bakan Turhan’la görüştü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Minik öğrenciler gazetecilik mesleğiyle tanıştı

Minik öğrenciler gazetecilik mesleğiyle tanıştı

Muradiye’de Halk Eğitim’den Yılsonu Sergisi

Muradiye’de Halk Eğitim’den Yılsonu Sergisi

Felaketin bilançosu her geçen saat artıyor

Felaketin bilançosu her geçen saat artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.