TÜKODER Başkanı Koçal: Düğün salonlarının aldıkları kaporaları iade etmeleri gerekiyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi öncesinde düğün salonlarına verilen kaporalara ilişkin, alınamayan hizmetin bedelinin olamayacağını, işletmecilerin bu bedelleri iade etmeleri gerektiğini söyledi.

Koçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde tüketicilerin bazı hak ihlalleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Bu kapsamda sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde yaşanan sorunlara işaret eden Koçal, "Tüketici, hakkını aramak için karşısında muhatap bulamıyor. Tüketiciler, kesinlikle sosyal medya üzerinden alışveriş yapmasın. Buralardaki linkleri kullanmasınlar. İnternet üzerinden alışveriş yapılacaksa da firmaların kendilerine ait "www" ile başlayan web sayfalarını kullansınlar." dedi.

Koçal, pandemi dolayısıyla düğün salonları, özel okullar ve yurtlarla ilgili de çok ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getirdi.

Tüketicilerin özel okullarla yaptıkları yüz yüze eğitim sözleşmeleri ve kısmi indirim konusunda daha önce açıklama yaptıklarını belirten Koçal, şöyle devam etti: