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  4. Tülay Ömercioğlu CEMR’e girdi

Tülay Ömercioğlu CEMR’e girdi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 13.01.2020 19:22 | Son Güncelleme

AK Parti Çanakkale İl Genel Meclisi Üyesi Tülay Ömercioğlu, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyine (CEMR) girdi.Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR), Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’nın (UCLG) Avrupa bölge teşkilatını oluşturan, yerel ve bölgesel bağlamda en geniş temsile sahip Avrupa topluluğu olarak ön plana çıkıyor.

Tülay Ömercioğlu CEMR’e girdi

AK Parti Çanakkale İl Genel Meclisi Üyesi Tülay Ömercioğlu, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyine (CEMR) girdi.
Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR), Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’nın (UCLG) Avrupa bölge teşkilatını oluşturan, yerel ve bölgesel bağlamda en geniş temsile sahip Avrupa topluluğu olarak ön plana çıkıyor. Köklü bir tarihe sahip olan CEMR, 1951 yılında bir grup Avrupalı belediye başkanı tarafından kuruldu. CEMR günümüzde 28’i Avrupa Birliği üyesi ülke olmak üzere 41 ülkeden 60 ulusal birlik aracılığıyla100 bin belediye ve bölgesel yönetimi temsil ediyor. AK Parti Çanakkale İl Genel Meclisi Üyesi Tülay Ömercioğlu da CEMR’e girdi.
Ömercioğlu’nun CEMR ekibine katılmasıyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Naim Makas, "Türkiye’den 16 temsilciye yer verilen heyete partimiz İl Genel Meclis üyesinin girmesi Çanakkale AK Parti İl Başkanlığımızca sevinç ve övünçle karşılanmıştır. Bu yere değer görülen Çanakkale AK Parti İl Genel Meclis Üyemiz Av. Tülay Ömercioğlu’na başarılar diler, Çanakkale’yi Türkiye’de ön sıralara çıkartan, Çanakkale’nin Türkiye’deki önemini, yatırımlarda öncelikle Türkiye’nin önde gelen illeri arasına getiren, Çanakkale’nin önemini dünyada da duyurmayı hedefleyen AK Parti Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan’a ve AK Parti Çanakkale Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’na teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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