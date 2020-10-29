YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Tuluyhan Uğurlu’dan “Cumhuriyet Resitali”

Tuluyhan Uğurlu’dan “Cumhuriyet Resitali”

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.10.2020 16:31 | Son Güncelleme

Maltepe’de Cumhuriyet’in 97’inci yıl coşkusu, bando gösterileri, etkinlikler ve Tuluyhan Uğurlu’nun eşsiz piyano resitaliyle taçlandı.

Maltepe’de Cumhuriyet’in 97’inci yıl coşkusu, bando gösterileri, etkinlikler ve Tuluyhan Uğurlu’nun eşsiz piyano resitaliyle taçlandı. Etkinliklerin ikinci gününde sahne alan Uğurlu, resital sonrası Kuvayı Milliye ruhuna atıfta bulunarak hem Atatürk’ü, hem de Mevlit Kandili sebebiyle Hazreti Peygamberi andı.
Cumhuriyet’in 97’nci yıl dönümü, Maltepe’de coşkulu etkinliklerle devam etti. Etkinliklerin ikinci gününde mahallelerde dolaşan bando ekipleri, 29 Ekim’in ruhuna uygun marşlarla halkı coşturdu. Bayrak, maske ve “İstasyon” dergisinin de ücretsiz dağıtıldığı etkinliklerde, bayrağını eline alan halk, Cumhuriyet’in coşkusuna eşlik etti. Cevizli’deki Cumhuriyet Parkı’nda ise çocuklar, parkın ismine yakışır biçimde bayrak salladı.
Pandemi önlemleri sebebiyle seyircisiz olarak Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte sahne alan Tuluyhan Uğurlu, resital sonrası Kuvayı Milliye ruhuna atıfta bulunarak hem Atatürk’ü, hem de Mevlit Kandili sebebiyle Hazreti Muhammed’i andı. Belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan etkinlikte Uğurlu, kendisini takip edenlerle duygularını şöyle paylaştı:
“Şehitlerimize, özellikle Çanakkale şehitlerimize, Kuvayı Milliye ruhunu taşıyan insanlarımıza, bu ülkenin aydınlık geleceğine inananlara, bizim burada var olmamızı sağlayan mücadeleleri veren tüm ecdadımıza, onların ruhlarına böyle bir resital sunduk. Çok duyguluyum. Böyle bir zamanda, her gün insanların öldüğü böyle bir dönemde, sanatçı da her gün ölüyor o insanlarla, sonra yeniden doğuyor. Dolayısıyla her gün bir ölüm yaşıyor ama dolayısıyla tekrar küllerimizden ayağa kalkıp yeni şeyler üretmek için çaba sarf ediyoruz. Böyle bir dönemde böyle bir resitali verdiğim için çok mutlu oldum. Bugün ayrıca Mevlit Kandili. O dünyalar güzeli insanın bütün alemlere ışık olması, Atatürkümüzün de o ışığı bütün ülkeye, bütün dünyaya yayması takdire şayan. O Kuvayı Milliye ruhunun, o bölünmez bütünlüğümüzün varlığıyla çağdaş, uygar ve laik bir Türkiye’de yaşamanın onuru, gururu içindeyiz. Hep beraber yaşamaya devam ediyoruz.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Merhaba sevgili, hoş geldin' 'Merhaba sevgili, hoş geldin'
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bağ evinden uyuşturucu ticaretini polis engelledi
Bağ evinden uyuşturucu ticaretini polis engelledi
Başkan Güler’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Başkan Güler’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Otomobil elektrik direklerine çarptı: 1 yaralı
Otomobil elektrik direklerine çarptı: 1 yaralı
Adana'da freni patlayan kamyon kamyonete çarptıktan sonra devrildi
Adana'da freni patlayan kamyon kamyonete çarptıktan sonra devrildi
Çorlu’da bir mesleki eğitim merkezi daha kuruluyor
Çorlu’da bir mesleki eğitim merkezi daha kuruluyor
Çocuklar “Cumhuriyet”i haber verdi
Çocuklar “Cumhuriyet”i haber verdi

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Ekim Perşembe

İmsak
05:59
Sabah
07:25
Öğle
12:53
İkindi
15:43
Akşam
18:11
Yatsı
19:31

İstanbul Nöbetçi Eczaneler29 Ekim Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Beşiktaş’ta etkinliklerle kutlanacak
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Beşiktaş’ta etkinliklerle kutlanacak
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.