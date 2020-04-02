Tüm beldeye kolonya dağıtıldı

Kütahya’nın Seyitömer Belde Belediyesi tarafından Korona virüs Covit-19 tedbirleri kapsamında beldedeki tüm hanelere kolonya dağıtıldı.

Seyitömer Belde Belediye Başakanı Halil Öztürk, yaptığı açıklamada, ’’Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs Covit-19 salgını ile mücadelede Seyitömer Belediye Başkanlığı olarak farkındalık oluşturmak ve hemşerilerimizin sağlığı için tüm belde sakinlerimize kolonyalarımızı dağıttık. Belediye meclis üyesi arkadaşlarıma personelime teşekkür ederim. İnşallah kısa sürede birlik ve beraberlik içerisinde bu salgından kurtulacağız. Evinde kal Seyitömer’’ dedi.

