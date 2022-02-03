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  4. Herkes bu golü konuşuyor! Atiba'dan dünyanın en şanslı vuruşu... Rakip kaleci bile şaştı kaldı!

Herkes bu golü konuşuyor! Atiba'dan dünyanın en şanslı vuruşu... Rakip kaleci bile şaştı kaldı!

03.02.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılmak için yoğun mesai harcayan Kanada, dün gece El Salvador deplasmanındaydı. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Kanada, Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaştı. Beşiktaş'ın kaptanı Atiba'nın El Salvador ağlarına attığı gol dünya gündemine oturdu. Yine Beşiktaş'ta oynayan Larin'in ortaya çevirdiği topa vurmak isterken yere düşen Atiba'nın arkası dönükken sırtına çarpan top ağlarla buluştu. Maçın spikerinin bile çok şaşırdığı bu gol paylaşım rekoru kırdı.

Atiba Hutchinson

Atiba Hutchinson

KAN Kanada
Yaş: 39 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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2022 Dünya Kupası Elemelerinde ilginç bir gol yaşandı. Beşiktaş'ın yıldızları Atiba ve Larin'in formasını giydiği Kanada Milli Takımı, El Salvador ile bir maç oynadı. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Kanada'da Atiba'nın attığı gol sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

ATIBA'DAN BÜYÜK ŞANS! BU NASIL GOL OLDU?

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Mücadelede Kanada'nın maçı 2-0 kazanmasından çok Atiba'nın attığı bu gol konuşuldu. Maçın 65. dakikasında Larin'in topu ceza sahasına çevirmesiyle kaleciyle burun buruna kalan Atiba'nın sırtına çarpan top ağlarla buluştu. Topa kafa vurduktan sonra yere düşen Atiba'ya top tekrar geri döndü ve bu kez sırtına çarpan top kaleye doğru yöneldi. Rakip kalecinin de anlam veremediği bu şanslı vuruş ağlarla buluştu. Yaşanan gol sonrası El Salvador maçın hakemine itirazlarda bulundu. Hakem golü verirken Atiba büyük sevinç yaşadı.

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"BAZEN ŞANSA DA İHTİYAÇ DUYARSINIZ"

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Maç sonunda verdiği röportajda attığı golü değerlendiren Atiba, "Gerçekten çok ilginç bir goldü. Önce kafayla vurdum, sanırım top direkten döndü orasını tam göremedim. Sonrasında top sırtıma çarptı ve ağlarla buluştu. Açıkçası çok şanslı bir gol oldu. Ancak futbolda şans faktörü her zaman var ve bazen şansa da ihtiyaç duyarsınız." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Kanada Cyle Larin
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