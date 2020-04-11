YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Tüm mahallelerde ekmek satışı yapılıyor

Tüm mahallelerde ekmek satışı yapılıyor

İZMİR HABERLERİ  | 11.04.2020 16:30 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağı sonrasında Aliağa’da bulunan fırınlar üretimlerine aralıksız olarak devam ediyor.Üretilen ekmekler fırınlara ait araç ve personel ile Aliağa Belediyesi Zabıta ekipleri eşliğinde tüm mahallelerde satışa sunuluyor.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağı sonrasında Aliağa’da bulunan fırınlar üretimlerine aralıksız olarak devam ediyor.
Üretilen ekmekler fırınlara ait araç ve personel ile Aliağa Belediyesi Zabıta ekipleri eşliğinde tüm mahallelerde satışa sunuluyor. Ekmek araçlarının geldiği mahalle ve caddelerde zabıta personeli tarafından anons yapılarak vatandaşların haberdar olması sağlanıyor. Hijyen kurallarına uygun, sosyal mesafe gözetilerek yapılan satışlara program dahilinde iki gün boyunca devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdıHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdı
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Sokak hayvanları için 10 dönümlük araziye barınak yapılıyor

Sokak hayvanları için 10 dönümlük araziye barınak yapılıyor

Hisarcık İHH’dan iş yerleri kapatılan esnaflara yardım kolisi

Hisarcık İHH’dan iş yerleri kapatılan esnaflara yardım kolisi

Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

İzmir Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
05:08
Sabah
06:34
Öğle
13:18
İkindi
16:57
Akşam
19:51
Yatsı
21:11

İzmir Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Güler Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Feza Eczanesi
Balcova
İlayda Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Merve Eczanesi
Bayrakli
Sapmaz Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Büyükşehir, İzmir’e ekmek dağıtıyor

Büyükşehir, İzmir’e ekmek dağıtıyor

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

"Ekonominin bu süreci en az hasarla aşması için hep birlikte mücadele edeceğiz"

"Ekonominin bu süreci en az hasarla aşması için hep birlikte mücadele edeceğiz"

Ayşe Kocaoğlu'na Kürtaj Yapıldı

Ayşe Kocaoğlu'na Kürtaj Yapıldı

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.