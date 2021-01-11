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Tüm okullarda İstiklal marşı okundu

11.01.2021 16:16 | Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın dün yaptığı açıklama sonrası bugün Sungurlu’daki tüm okullarda İstiklal Marşı okundu.Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, her Pazartesi sabahı ve her Cuma akşamı Türkiye’nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden yükselen İstiklal Marşı’nın, salgın şartları nedeniyle bir süredir yan yana okunamadığı bildirilmiş ve tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapılacağı ve İstiklal Marşı’nın okunacağı açıklanmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın dün yaptığı açıklama sonrası bugün Sungurlu’daki tüm okullarda İstiklal Marşı okundu.
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, her Pazartesi sabahı ve her Cuma akşamı Türkiye’nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden yükselen İstiklal Marşı’nın, salgın şartları nedeniyle bir süredir yan yana okunamadığı bildirilmiş ve tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapılacağı ve İstiklal Marşı’nın okunacağı açıklanmıştı. Bu açıklama sonrasında bugün saat 10.00’da İlçe’deki tüm okullarda İstiklal Marşı okundu.
İlçedeki okullarda sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde bayrak töreni yapıldı. Yavuz Selim İlkokulu bahçesinde düzenlenen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Şube Müdürleri Mustafa Kadir Şahinoğlu, Yalçın Akkaya, Şakir Demirel, Yavuz Selim İlkokul Müdürü Celal Özgücük, öğretmen ve personeller katıldı.

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