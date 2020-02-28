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Tüm taraftarlara Türk bayrağı dağıtılacak

BİLECİK HABERLERİ  | 28.02.2020 18:57 | Son Güncelleme

Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı, hafta sonu oynayacakları Bayırköyspor maçında hem kendi hem de rakip takım taraftarlarına Türk bayrağı dağıtacaklarını söyledi.Bilecik 1.

Tüm taraftarlara Türk bayrağı dağıtılacak

Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı, hafta sonu oynayacakları Bayırköyspor maçında hem kendi hem de rakip takım taraftarlarına Türk bayrağı dağıtacaklarını söyledi.
Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Bilecikspor’un Başkanı Aydın Avcı, yaptığı açıklamada, "İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik gerçekleştirilen hain saldırı sonucu, kahraman Mehmetçiklerimizin şehit düştüğünü ve yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Bilecik Belediye Başkanımız sayın SEMİH ŞAHİN’İN destekleri ile 01 Mart 2020 pazar günü saat 15.00’da Bilecik Edebali Stadı’ndan oynanacak olan Bilecikspor-Bayırköyspor müsabakasında taraftarlarımıza ve rakip takım taraftarlarına Türk bayrağı dağıtılacak olup tribünlerde barış pankartları asılacaktır. Şampiyonluk yarışının böyle acı bir olayın yanında öneminin olmadığını, Bilecikspor ve Bayırköyspor taraftarının, şanlı Türk ordumuza tezahürat ederek desteklerini vereceklerdir. Hafta sonu oynanacak maçta Her iki takım yöneticileri, iki takım sporcuları ve iki takım taraftarları birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bir müsabaka diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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