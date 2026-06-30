Tüm ülke tatilde: Paraguay hükümetinden resmi tatil kararı!

Paraguay, 2026 Dünya Kupası'nda sürpriz yürüyüşünü sürdürmeye devam ediyor. Son 32 turunda Almanya'yı penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup eden Güney Amerika temsilcisi, adını son 16 turuna yazdırdı. Daha önce A Milli Futbol Takımı'nı 1-0 yenerek turnuvanın dışına iten Paraguay, bir güçlü rakibi daha saf dışı bıraktı.

NORMAL SÜREDE DENGE BOZULMADI

Karşılaşmanın ilk golü 42. dakikada Julio Enciso'dan geldi ve Paraguay öne geçti. Almanya ise ikinci yarıda Kai Havertz'in 54. dakikada kaydettiği golle skoru eşitledi. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele uzatma devrelerine taşındı.

UZATMALARDA GOL İPTAL EDİLDİ

Uzatma dakikalarında Almanya fileleri bir kez daha havalandırdı. Ancak pozisyon öncesinde Paraguay kalecisi Orlando Gill'e faul yapıldığı gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. Böylece eşitlik bozulmadı ve karşılaşmanın galibini penaltı atışları belirledi.

PENALTILARDA GÜLEN TARAF PARAGUAY OLDU

Seri penaltı atışlarında hata yapmayan Paraguay, Almanya'yı 4-3 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Paraguay, bu turda Fransa ile İsveç arasında oynanacak karşılaşmanın galibiyle eşleşecek.

ALMANYA ZAFERİ SONRASI RESMİ TATİL

Yaklaşık 7,1 milyon nüfusa sahip Paraguay'da tarihi galibiyet büyük coşku yarattı. Son penaltının ağlarla buluşmasının ardından ülke genelinde kutlamalar başladı. Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena da Almanya karşısında elde edilen başarının ardından 30 Haziran 2026 tarihini resmi tatil ilan etti.