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TÜM YAYGIN-DER’den öğrenci adaylarına moral desteği

MUŞ HABERLERİ  | 28.06.2020 16:01 | Son Güncelleme

TÜM YAYGIN-DER Başkanı Raşit Zozik, dernek olarak Yaygın beldesi ve civar köylerden yaklaşık 100 öğrenciyi YKS için Muş’a götürdüklerini ve öğrencilere kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdirdiklerini söyledi.TÜM YAYGIN-DER Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği (TÜM YAYGIN-DER) Başkanı Raşit Zozik ve yönetim kurulu üyeleri, eğitime önemli bir katkıda bulundu.

TÜM YAYGIN-DER Başkanı Raşit Zozik, dernek olarak Yaygın beldesi ve civar köylerden yaklaşık 100 öğrenciyi YKS için Muş’a götürdüklerini ve öğrencilere kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdirdiklerini söyledi.
TÜM YAYGIN-DER Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği (TÜM YAYGIN-DER) Başkanı Raşit Zozik ve yönetim kurulu üyeleri, eğitime önemli bir katkıda bulundu. Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren 100’e yakın öğrenciyi sınav merkezlerine götürdüklerini belirten Başkan Zozik, “Dernek olarak eğitim ve sportif faaliyetler başta olmak üzere her alanda varlık göstererek kentimize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda YKS’ye giren Yaygın beldemiz ve civar köylerden 100’e yakın gencimizi sınav yerlerine götürdük. Sınav sonrası da yönetim kurulu üyelerimiz öğrencilerimizle birlikte Muş’un yöresel yemeklerinden tattılar. Kentin tarihi ve turistik mekanlarını da gezen öğrencilerimiz tarihi Murat Köprüsü’nde keyifli bir vakit geçirdiler” dedi.
Emeği geçenlere de teşekkür eden Başkan Raşit Zozik, “Şahsımın yanı sıra Yaygınspor Kulübü Başkanı Hakim Çalışci, sağlıkçı uzman Hikmet Güvercin, Yaygın Çok Programlı Anadolu Lise Müdürümüz Edip Yalçın, yöneticimiz Ferhat Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Dernek olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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