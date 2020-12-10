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Tümay öğretmen, kansere yenik düştü

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 10.12.2020 11:55 | Son Güncelleme

Kırşehirli sevilen öğretmen Tümay Altan, kanserle verdiği mücadeleye yenik düştü.Niğde Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu mezunu olan Altan, uzun süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu.

Tümay öğretmen, kansere yenik düştü

Kırşehirli sevilen öğretmen Tümay Altan, kanserle verdiği mücadeleye yenik düştü.
Niğde Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu mezunu olan Altan, uzun süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Ankara’da, Hacattepe Üniversite Hastanesinde tedavi gören Altan, yaşam mücadelesini geçtiğimiz gün kaybetti. Bahçelievler Mahallesinde kılınacak cenaze namazının ardından Tümay Hoca son yolculuğuna aile mezarlığında uğurlanacak. Altan, Kırşehir’de Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapıyordu.

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