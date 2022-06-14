TÜMBİFED Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonun (TÜMBİFED) Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri törenle sahiplerini buldu.

Dedeman Otel'de saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev, bugünün dünyasının önemli sosyolojik açılımlarından olan uyum ve birliktelik, dolayısıyla sinerji oluşturma amacıyla bu farklı katmanları bir araya getirdiklerini söyledi.

Törende "Yılın Vizyoner Yönetici Ödülü" Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'e, "Yılın Proje Ödülü" Doç. Dr. Barış Yılmaz’a, "Yılın İklim Bilimleri Ödülü" Dr. Berat Haznedaroğlu'na, "Yılın STK Ödülü" Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve Can Çobanoğlu'na, "Yaşam Boyu Onur Ödülü" sanatçı Orhan Gencebay'a, "Yılın Sağlık Bilimleri Ödülü" Prof. Dr. İsmail Lazoğlu ve Prof. Dr. Deniz Süha Küçükaksu'ya, "Yılın Sanat Tarihçisi Ödülü" Gülru Necipoğlu Kafadar'a, "Yılın Deniz Bilimleri Ödülü" Prof. Dr. Mehmet Salih Çelikkale’ye, "Yılın Vefa Ödülü" Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı’ya, "Yılın İnovasyon Ödülü" Münir Karaloğlu’na ve "Yılın Kürek Sporu Ödülü" milli kürekçi Elis Özbay’a verildi.

