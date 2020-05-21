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TÜMBİFED Kıbrıs’a 10 bin maske yardımı yaptı

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.05.2020 21:19 | Son Güncelleme

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) Covid-19 salgını ile mücadelesi kapsamında KKTC Sağlık Bakanlığına 10 bin adet maske bağışında bulundu.TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge ve KKTC Sağlık Bakanı Dr.

TÜMBİFED Kıbrıs’a 10 bin maske yardımı yaptı

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) Covid-19 salgını ile mücadelesi kapsamında KKTC Sağlık Bakanlığına 10 bin adet maske bağışında bulundu.
TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge ve KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli arasında, Covid-19’a yönelik gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalarla ilgili bir online canlı bağlantı gerçekleştirildi. TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge, korona virüs salgını kapsamında gerek ülkede gerekse KKTC’de desteklere devam ettiklerini belirterek, "Özellikle sağlık çalışanlarımızın ihtiyacı olan tıbbi malzemenin önemi her geçen gün artmakta. Bizler de gönül bağlarımızın her daim sıkı olduğu, ilişkilerimizin istikrarlı bir şekilde gelişerek devam ettiği KKTC ile bu zorlu dönemde dayanışma halinde olmak istedik. Gerçekleştirdiğimiz maske bağışıyla ihtiyaçları bir nebze olsun karşılamayı hedefliyoruz. Yapılabilecek her türlü desteğe bizler de katkı sağlamak istiyoruz ve bu amaç doğrultusunda; yardım çalışmalarımızı çeşitlendirerek sürdüreceğimizi bilmenizi istiyorum" dedi.
KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ise, “Şu anda bu savaş bitmedi. Biz bir derece bu savaşta çok önemli bir kazanım elde ettik ama önlemlerimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Bizler gerçek bir savaşın içinden gelerek nasıl kazanılması gerektiğini iyi bilen bir nesil olarak bu virüs ile de mücadelemizi ona göre sürdürüyoruz. Türkiye bizim Ana Vatanımızdır ve biz bir bütünüz. İki ülke olarak ayrılmaz iki parçayız. Ana vatanımız her daim olduğu gibi bu süreçte de bizleri yalnız bırakmadı ve her türlü desteği sağlamaya devam etti. Gerek Ana Vatanımıza gerekse sizin şahsınızda TÜMBİFED’e yaptığınız ve yapacağınız anlamlı destekleriniz nedeniyle ülkem, bakanlığım ve şahsım adına teşekkürlerimi sunarım. İlk fırsatta da sizi ve TÜMBİFED ailesini Yavru vatan Kıbrıs’ta misafir ederek, ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı ifade etmek isterim. Bu salgının tüm dünyada ve ülkemizde de tez zamanda bitmesini temenni ederim" ifadelerini kullandı.

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