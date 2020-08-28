TÜMBİFED ve Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü öncülüğünde ‘Minber Kapı Örtüleri Projesi’

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) Genel Başkanı Cemil Bilge, "Minber Kapı Örtüleri Projesi" kapsamında camilerde incelemelerde bulundu.

TÜMBİFED ile İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü ortak projesi olan "Minber Kapı Örtüleri Projesi" kapsamında İstanbul’da bulunan tarihi camilerin minberleri araştırıldı.

Yapılan araştırma sonrası camilerin minber kapılarına örtülen örtülerden, örtüsü bulunmayan, geleneğe uygun olmayan uygulamaların olduğu tespit edilirken, tarihi camilerin sanatsal duruşuna yakışır nitelikte, minber kapı örtüleri tasarlamak ve üretimini gerçekleştirmek amacıyla çalışmalar yapıldı.

TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge, İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu beraberindeki Mehmet Hüsrev, Arif Ekşi, Ayşe Çebi ve İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Mahmut Çetin ile birlikte Nuruosmaniye Camii ve Fatih Camii’nde incelemelerde bulundu. Heyet buradaki tarihi iki camide minber kapı örtüsünün yerine örtülmesini gerçekleştirdi.

Proje hakkında konuşan TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge, “Tarihimizin topraklarımıza mirası olan camilerimizin sanatsal duruşuna yakışır nitelikte, minber kapı örtüleri tasarlamak ve üretimini gerçekleştirmek amacıyla İstanbul İl Müftülüğü ile yapılan istişareler doğrultusunda konu ile alakalı alanında uzman olan hocalarımızın eşliğinde, geçmişte neler yapılmış, gelenekte nasıl bir üslup izlenmiş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğü, Türk-İslam Eserleri Müzesi gibi kurumlarda ve İstanbul Camilerinde araştırma ve gözlemler yapıldı” ifadelerini kullandı.

