Tümgeneral Halis Zafer Koç, Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Vali Cüneyt Epcim’e makamında ziyarette bulundu.

Askeri birliklerde denetlemelerde bulunmak üzere Bayburt’a gelen Tümgeneral Koç, Vali Cüneyt Epcim ile bir araya geldi. Bayburt Valiliği’nde gerçekleşen ziyarette Vali Epcim, Tümgeneral Koç ile bilgi alışverişinde bulundu. Vali Epcim, kendisini Bayburt’ta ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ettiği Tümgeneral Koç’a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

Tümgeneral Koç ise Bayburt’ta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek Vali Epcim’e teşekkürlerini bildirdi.

Ziyarette Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş ile Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Şube Müdürü Kurmay Albay Türker Cice yer aldı.



