Tümgeneral Kurtoğlu’dan Vali Çağatay’a ziyaret

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanını Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Bitlis Valisi Oktay Çağatay’ı ziyaret etti.

Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı iken 28 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Kararname ile Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı olarak atanan Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, beraberindeki Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ile birlikte, Vali Oktay Çağatay’ı makamında ziyaret etti. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Oktay Çağatay, Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu ile Tuğgeneral Nail İlbey’i makamında ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Oktay Çağatay, Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu’na yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu ve yeni görevinde başarılar diledi.

Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu ise ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, iyi dilek ve temennilerinden dolayı Vali Oktay Çağatay’a teşekkürlerini iletti.



