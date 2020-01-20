TÜMKİAD’dan Çaldıran Belediye Başkanı Ensari’ye teşekkür

Tüm Kalkınma İşadamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) Van İl Başkanı Müslim Birdal, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin daha da pekişmesi için Çaldıran’da bulunan bir caddeye Azerbaycan isminin verilmesi teklifini belediye meclisine onaylatan Belediye Başkanı Şefik Ensari’ye teşekkür etti.

Van’ın Çaldıran ilçesinde, ’İki Devlet Bir Millet’ kardeşlik sözünden yola çıkarak Azerbaycan isminin bir caddeye verilmesinin önemli olduğunu ifade eden TÜMKİAD Van İl Başkanı Müslim Birdal, "2019 yılında Çaldıran Belediye Başkanlığı ve İlçe Kaymakamlığına caddelerden birine Azerbaycan isminin verilmesi konusunda Azerbaycan BDM Başkanı İsmayil Agayev, ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey ve ASİMDER Van İl Başkanı Erhan Gökyar ile birlikte teklifimizi sunduk. Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’nin başkanlığında toplanan belediye meclisinin kararıyla ilçeyi ikiye bölen Van Caddesi’nin, Azerbaycan Caddesi olmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir. Çaldıran Kaymakamlığının onaylamasıyla da Azerbaycan Caddesi’nin ismi, resmi adreslerde de kullanılsın diye İlçe Nüfus Müdürlüğüne bildirildi. Kardeş Azerbaycan’ın ismini bu bölgede yaşayan insanlarımızın tanımasına fayda sağlayacak ve Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine katkı sağlayacak bu karardan dolayı Çaldıran Kaymakamı Adem Can ve Belediye Başkanı Şefik Ensari’ye teşekkür ediyorum" dedi.

