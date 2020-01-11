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  4. TÜMSİAD İzmir Şubesi, 8. Ticareti Geliştirme Platformunu düzenledi

TÜMSİAD İzmir Şubesi, 8. Ticareti Geliştirme Platformunu düzenledi

İZMİR HABERLERİ  | 11.01.2020 14:55 | Son Güncelleme

Tüm Sanayici İşadamları Derneği (TÜMSİAD) İzmir Şubesi tarafından gerçekleştirilen 8.

Tüm Sanayici İşadamları Derneği (TÜMSİAD) İzmir Şubesi tarafından gerçekleştirilen 8. Ticareti Geliştirme Platformu açılışında konuşan TÜMSİAD İzmir Şubesi Başkanı Erkan Çoruk, bu sene geçmiş dönemlerden farklı olarak bir fikir ürettiklerini belirterek, "TÜMSİAD 8. Ticareti Geliştirme Platformu hem de sıcak satış diye ifade ettiğimiz festival alanını birleştirdik" dedi.
Tüm Sanayici İşadamları Derneği (TÜMSİAD) İzmir Şubesi tarafından 8. Ticareti Geliştirme Ege Bölge Fuarı, Tepekule Kongre Merkezinde açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuara, tesettür giyim sektöründen gıdaya, iletişim sektöründen turizm sektörüne kadar yaklaşık 70 firma katıldı.
Fuarda konuşan TÜMSİAD İzmir Şube Başkanı Erkan Çoruk, "Önceki yıllarda tertiplemiş olduğumuz fuarlarda, daha çok üretici firmaların ve işletmelerin ürünlerini, markalarını tanıtacağı platformlar düzenlemiştik. Buna bir farklılık getirmek istedik. Ülkemizin farklı illerinde özellikle tesettür giyimle ilgili perakende festival alanları tertipleniyor. İzmir’e daha yeni yeni aşina olmaya başladı. Biz, bu iki konsepti birleştirebilir miyiz diye düşündük. Farklılık anlamın hem TÜMSİAD 8. Ticareti Geliştirme Platformu hem de sıcak satış diye ifade ettiğimiz festival alanını birleştirdik. Buradaki amacımız; bir taraftan tüketicilerimiz hem kaliteli hem uygun fiyatlı ürünlere sahip olsun, bir taraftan da markasını tanıtmak isteyen işletmeleri de burada birebir temas etsinler. Yaklaşık 70’in üzerinde firmamız var. Stantları tek tek ziyaret ettim, gerçekten çok güzel bir ivme gördüm ve pozitif dönüşler aldım. Biz bundan sonra da bu işin takipçisi olacağız. Önümüzdeki dönemlerde daha geniş bir alanda bu işin yapılabileceğine inanıyorum. Bu, bizim adımıza bir demo çalışması aslında. 8. Ticareti Geliştirme noktasında biraz daha firmaları kısıtlı tuttuk. Daha önceki yıllarda yaklaşık 100 firma katılıyordu, bugün 25-30 civarında ve 50’ye yakın da festival firması var. Koridorlar çok dolu. Firmalarımıza sorduğumda iyi iş yaptıklarını ifade ediyorlar. Bir de burada sezon sonu ürünler ve yeni kreasyonlar da var. Belki yüzde 60-70 civarında indirimler de söz konusu oluyor. Buradaki atmosferi çok pozitif görüyorum" dedi.

"İletişimi ve iş birliğini arttırıcı çalışmalara azim ve kararlılıkla devam ediyoruz"
TÜMSİAD’ın 2005 yılında İstanbul’da faaliyete geçtiğini ifade eden Erkan Çoruk, "İzmir şubemiz, TÜMSİAD’ın ilk şubesidir. 2018 yılında ülkemizin 158 milyar dolarlık ihracat hacminin yaklaşık yüzde 2’si yani 3 milyar doları TÜMSİAD’ın üye firmalarından yapılıyor. TÜMSİAD’a bağlı üye firmaların istihdam sayısı yaklaşık 650 bin. Biz İzmir şubesi olarak gerek il merkezinde gerek ilçelerimizde de farklı platformlar oluşturmak suretiyle üyelerimiz arasındaki iletişimi ve iş birliğini arttırıcı çalışmalara azim ve kararlılıkla devam ediyoruz" şeklinde konuştu.
Fuara ayrıca; TÜMSİAD Ege Bölge Başkanı Mehmet Ceylan, TÜMSİAD Aydın Şubesi Başkanı Nusret Ünal TÜMSİAD Kütahya Şubesi Başkanı Ramazan Gökmen, TÜMSİAD Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Engin Bişar, MÜSİAD İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Gökhan Temur katıldı.

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