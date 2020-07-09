TÜMSİAD Malatya’da görev değişikliği

Tüm Sanayici İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şube Başkanı olarak 4 yıldır görevde olan Murat Gümüş, genel merkez yönetim kurulu üyeliğine atandı. Gümüş’ün yerine ise Kani Saydam getirildi.

2017 yılında TÜMSİAD Malatya Şube Başkanlığı’na atanan Murat Gümüş, yeni yapılanma kapsamında genel merkez yönetim kurulu üyeliğine getirildi. Bu süreçte şube vasfından temsilcilik düzeyine getirilen TÜMSİAD Malatya’ya ise Kani Saydam atandı.

Görevi Saydam’a bırakan Gümüş, yaklaşık4 yıllık süreç içerisinde Malatya’da tüm sivil toplum kurumları ve resmi dairelerle uyum içerisinde çalıştıklarını ifade ederek, “Güçlü genel merkez, güçlü bölge başkanlıkları adı altında yeni bir yapılanmaya gidildi. Bu kapsamda 20 bölge oluşturuldu, bizde genel merkez yönetim kurulu üyeliğine getirildik. İnşallah bundan sonra hizmetlerimizi genel merkez düzeyinde yerine getireceğiz. Bu yeni yapılanmada uygun görülen bazı illerde de temsilciliğe dönüştürüldü. Malatya’da temsilcilik olarak devam edecek” dedi.

TÜMSİAD’ın yeni Malatya Temsilcisi Kani Saydam’da, Gümüş’e yeni görevinde başarılar dileyerek, “İnşallah genel merkezle bağlantılı olarak bundan sonra da Malatya’mız için hep birlikte çalışacağız” dedi.

Devir teslim törenine katılan Semerkant Vakfı Malatya Şube Başkanı Ali Bilgin’de, her iki isme de yeni görevlerinde başarılar dileyerek, “İnşallah bundan sonra genel merkez düzeyinde Murat Bey’in de destekleri ile Malatya’ya daha iyi hizmet edilmesini hep birlikte sağlayacağız” diye konuştu.



