YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. TÜMSİAD Malatya’da görev değişikliği

TÜMSİAD Malatya’da görev değişikliği

MALATYA HABERLERİ  | 09.07.2020 17:16 | Son Güncelleme

Tüm Sanayici İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şube Başkanı olarak 4 yıldır görevde olan Murat Gümüş, genel merkez yönetim kurulu üyeliğine atandı.

TÜMSİAD Malatya’da görev değişikliği

Tüm Sanayici İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şube Başkanı olarak 4 yıldır görevde olan Murat Gümüş, genel merkez yönetim kurulu üyeliğine atandı. Gümüş’ün yerine ise Kani Saydam getirildi.
2017 yılında TÜMSİAD Malatya Şube Başkanlığı’na atanan Murat Gümüş, yeni yapılanma kapsamında genel merkez yönetim kurulu üyeliğine getirildi. Bu süreçte şube vasfından temsilcilik düzeyine getirilen TÜMSİAD Malatya’ya ise Kani Saydam atandı.
Görevi Saydam’a bırakan Gümüş, yaklaşık4 yıllık süreç içerisinde Malatya’da tüm sivil toplum kurumları ve resmi dairelerle uyum içerisinde çalıştıklarını ifade ederek, “Güçlü genel merkez, güçlü bölge başkanlıkları adı altında yeni bir yapılanmaya gidildi. Bu kapsamda 20 bölge oluşturuldu, bizde genel merkez yönetim kurulu üyeliğine getirildik. İnşallah bundan sonra hizmetlerimizi genel merkez düzeyinde yerine getireceğiz. Bu yeni yapılanmada uygun görülen bazı illerde de temsilciliğe dönüştürüldü. Malatya’da temsilcilik olarak devam edecek” dedi.
TÜMSİAD’ın yeni Malatya Temsilcisi Kani Saydam’da, Gümüş’e yeni görevinde başarılar dileyerek, “İnşallah genel merkezle bağlantılı olarak bundan sonra da Malatya’mız için hep birlikte çalışacağız” dedi.
Devir teslim törenine katılan Semerkant Vakfı Malatya Şube Başkanı Ali Bilgin’de, her iki isme de yeni görevlerinde başarılar dileyerek, “İnşallah bundan sonra genel merkez düzeyinde Murat Bey’in de destekleri ile Malatya’ya daha iyi hizmet edilmesini hep birlikte sağlayacağız” diye konuştu.

TÜMSİAD Malatya’da görev değişikliği

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Kırşehir’de deprem

Kırşehir’de deprem

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Takla atan otomobil ters döndü: 4 yaralı

Takla atan otomobil ters döndü: 4 yaralı

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

Isparta’da yüzde 3’ü aşan kayıplarda biçerdöverlere yaptırım uygulanacak

Isparta’da yüzde 3’ü aşan kayıplarda biçerdöverlere yaptırım uygulanacak

Malatya Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
03:17
Sabah
05:04
Öğle
12:37
İkindi
16:30
Akşam
20:00
Yatsı
21:39

Malatya Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Ahmet Eken Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Nezih Eczanesi
Merkez
Yıldız Eczanesi
Merkez
Zeynep Yılmaz Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Çaldığı inşaat malzemelerini evinde kullanmış

Çaldığı inşaat malzemelerini evinde kullanmış

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçileri İtfaiye Kurtardı

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçileri İtfaiye Kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.