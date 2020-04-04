Tunceli A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 tedbirleri arttırıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler ile Adliye personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sağlığını korumak için her türlü önlemin alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, adliye binasında ve kurum içinde dolaşımın minimum seviyeye indirilerek, tedbirlerin en üst düzeye çıkarıldığı belirtildi.

Adliye çalışanlarının sağlığını korumak için minimum personelle çalışmasına, diğer personelin de Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinde çalışmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zorunlu hallerde adliyeye gelen vatandaşların ve personelin kurum içinde eldiven ve maske takmaları zorunlu hale getirildi. Kurum içinde çalışanların ve vatandaşların kolay ulaşabileceği yerlere dezenfektan yerleştirildi. Hizmet binasının düzenli olarak dezenfekte edilmesine başlandı. Kolluk birimleri tarafından elden getirilen evrakların UYAP sistemi üzerinden gönderilmesine ve cevaplanmasına karar verildi. Koğuşlar yeniden düzenlenerek, koğuşlarda en az kişi kalacak şekilde planlandı. Cezaevinin düzenli olarak dezenfekte edilmesine başlandı. Kuruma giren tüm çalışanların ateşinin ölçülerek, maske ve eldiven takması zorunlu hale getirildi."