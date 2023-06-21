Tunceli Belediyesi dalgıç ekibinden, boğulma vakalarına karşı eğitim

Tunceli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dalış amiri Kerim Gündüz öncülüğünde gerçekleştirilen eğitim çalışması çerçevesinde Munzur Nehrinde 10 kilometrelik alanda dalış ve kıyı arama-tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Eğitim çalışmasında su üstü ve su altında olası kazalara müdahale etme becerisinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtilerek, önümüzdeki günlerde dalış eğitimlerinin devam edeceği kaydedildi.
Öte yandan Tunceli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yaz mevsimiyle birlikte vatandaşların suya girerken gerekli tedbirleri almaları ve can güvenliklerini tehlikeye atacak hareketlerden kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu.