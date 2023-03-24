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Tunceli, Bingöl, Erzincan ve Muş için kuvvetli yağış uyarısı

24.03.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli, Bingöl, Erzincan ve Muş'ta bu hafta sonu kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ve pazar günü Bingöl, Muş ve Erzincan'da kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Tunceli'de çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların 1800-1900 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar şeklinde olması öngörülüyor.

Açıklamada, kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
kuvvetli yağış meteoroloji genel müdürlüğü

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