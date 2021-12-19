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Tunceli-Erzincan kara yolu yoğun kar nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı

19.12.2021 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli-Erzincan kara yolu yoğun kar nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli-Erzincan kara yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede etkili olumsuz hava koşullarının ulaşımı aksattığı belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar ve tipi nedeniyle Erzincan il sınırında yer alan Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, ikinci bir duyuruya kadar tır geçişine kapatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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