Tunceli, Erzincan ve Ardahan'da koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler

TUNCELİ/ARDAHAN/ERZİNCAN (AA) - Tunceli, Ardahan ve Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Pandemi Kurulunun tavsiyeleri üzerine Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde Tunceli merkez ve 7 ilçede 1 Ocak 2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları geçici olarak yasaklandı.

Pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine vatandaşlar ve çalışanların maske ile girmeleri kararlaştırılan tedbirler çerçevesinde maske takma zorunluluğunun pazarlarda satıcılar için de geçerli olduğu belirtildi.

Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ayrıca il ve ilçe meydanlarında sokak ve caddelerde vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmemesi ve yan yana yürüyen vatandaşların, yine sosyal mesafeyi gözeterek aralarında en az 3 adım mesafe olacak şekilde yürümelerininin sağlanması istendi.