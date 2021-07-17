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Tunceli genelinde gösteri ve etkinlikler, 30 gün boyunca mülki amirin izniyle yapılacak

17.07.2021 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karar Valilik tarafından, Kovid-19 salgınının yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşan riskin yönetilmesi ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de gösteri ve etkinliklerin 30 gün süreyle mülki amirin iznine bağlı olarak yapılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşan riskin yönetilmesi ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/A ve 11/C maddeleri ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri ile İl Hıfzıssıhha Meclisince kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik ve Kaymakamlık makamına en az 48 saat önce mesai saatleri içinde yapılacak müracaat sonucu uygun görülecek etkinlikler ve basın açıklamaları, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere, her türlü basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık/kapalı hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinlikler 16.07.2021 günü saat 00.01 ile 14.08.2021 günü saat 23.59‘a kadar 30 gün süreyle mülki amirin iznine bağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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