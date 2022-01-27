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Tunceli İl Sağlık Müdürü Özdemir'den vaka artışlarına karşı aşı çağrısı:

27.01.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İlimizde salgın yayılımının en çok toplu alanlarda maske ve mesafe kurallarına uyulmaması, karşılıklı ev ziyaretlerinin halen devam etmesi ve de filyasyon ekiplerimize eksik bildirilen temaslı kişilerden kaynaklandığı görülmektedir"

TUNCELİ (AA) - Tunceli İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artış göstermesi nedeniyle vatandaşlara tedbirlere uymaları ve aşı olmaları yönünde uyarıda bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, Türkiye ve dünyadaki Omicron varyantına bağlı olarak ortaya çıkan vaka artışlarına paralel olarak Tunceli'de de vaka sayılarındaki artışın hız kazandığını belirtti.

Vakaların, yaş, bölge dağılımları ve temaslıların seyriyle ilişkin anlık olarak filyasyon ekiplerince takip edildiğini aktaran Özdemir, "Filyasyon çalışmalarında ilimizde salgın yayılımının en çok toplu alanlarda maske ve mesafe kurallarına uyulmaması, karşılıklı ev ziyaretlerinin halen devam etmesi ve de filyasyon ekiplerimize eksik bildirilen temaslı kişilerden kaynaklandığı görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Özdemir, salgının başından beri en riskli grubun 65 yaş üzeri vatandaşlar olduğuna işaret ederek, can kayıplarının da büyük çoğunluğunu bu grubun oluşturduğunu dile getirdi.

Kentte aşı programının etkin şekilde yürütüldüğünü belirten Özdemir, "Omicron varyantının hastaneye yatışlara etkisinin önceki varyantlara oranla daha az gerçekleşse de vaka sayılarının yüksek olması durumunda sınırsız olmayan sağlık kapasitemizin zorlanabileceği dikkate alınarak maske, mesafe ve temizlik kurallarının uygulanmasında azami düzeyde dikkat etmenin sorumluluk bilinci taşıyan her bir hemşehrimizin görevidir." değerlendirmesinde bulundu.

Özdemir, hatırlatma dozunun Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanımızın 8-14 Ocak’ı kapsayan illere göre vaka sayısını paylaştığı haritaya göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı Tunceli’de 349.94 oldu. Türkiye’de vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan iller arasında. İlimizde bütün vatandaşlarımızın tedbirler ve aşı konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine, kötü hava koşularının olduğunu da düşünürsek gerekmedikçe evlerinden çıkmayarak kendilerini evlerinde izole edeceklerine inanıyorum."

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