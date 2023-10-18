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Tunceli kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

18.10.2023 10:21 | Son Güncelleme:
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Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü üyesi 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Ovacık'ın Doludibek kırsalında Jandarma SİHA, Atak helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde jandarma özel harekat, komando ve güvenlik korucusu timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonu düzenleyen jandarma ve güvenlik korucularını tebrik ederek, "4 mevsim, 12 ay, 365 gün gece gündüz teröristlerin peşindeyiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

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Tunceli Ali Yerlikaya

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