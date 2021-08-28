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Tunceli kırsalındaki 4 ayrı noktada çıkan örtü yangınlarından üçü söndürüldü

28.08.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli kırsalındaki 4 ayrı noktada çıkan örtü yangınlarından üçü söndürüldü

Tunceli kırsalındaki 4 ayrı noktada çıkan örtü yangınlarından üçü söndürüldü

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçe kırsalında 4 farklı noktada çıkan örtü yangınından üçünün söndürüldüğü, bir noktada ise yangının kısmi olarak devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ovacık ve Hozat ilçesi arasındaki Buzlutepe köyü ve Hozat ilçesi sınırındaki Tanzi Deresi'nin batı kısmında çıkan yangınların tamamen söndürüldüğü belirtildi.

Tanzi Deresi'nin doğu tarafında çıkan yangının ise tamamen kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada,"Hozat Tanzi Deresi'nin daha üst kısımlarında bulunan bağımsız münferit alanda çıkan örtü yangınına iş makineleri ve ekiplerimizce müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, jandarma ve itfaiye ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, bölgenin tehlikeli olduğu ve vatandaşların kaymakamlıkların izni olmadan bölgeye girmemesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların sosyal medyada oluşturulmaya çalışılan algılara itibar etmemesi istendi.

Tunceli kırsalındaki 4 ayrı noktada çıkan örtü yangınlarından üçü söndürüldü

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