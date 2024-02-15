Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG'ye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik Tunceli merkezli yürütülen ve diğer illerimizde de eşzamanlı düzenlenen Şehit Savcı Murat Uzun operasyonu neticesinde Tunceli’de 10, Elazığ’da 1 ve İstanbul’da 3 olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalanmıştır. Terör örgütlerine ve onların iş birlikçilerine geçit vermeyeceğiz."

