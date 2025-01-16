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Tunceli merkezli suç örgütü operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

AA AA
16.01.2025 10:29
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Tunceli merkezli 2 ilde silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elebaşılığını S.M'nin yaptığı silahlı suç örgütünü çökertmek için çalışma yürüttü.

Ekipler, Tunceli ve Antalya'da belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 40 mermi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
antalya Tunceli jandarma

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