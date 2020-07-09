YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli polisinden torbacı operasyonu: 6 gözaltı

Tunceli polisinden torbacı operasyonu: 6 gözaltı

TUNCELİ HABERLERİ  | 09.07.2020 09:49 | Son Güncelleme

Tunceli polisinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı operasyonda torbacı diye tabir edilen 6 şüpheli yakalandı, 2 kilo 545 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesine bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Tunceli polisinden torbacı operasyonu: 6 gözaltı

Tunceli polisinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı operasyonda torbacı diye tabir edilen 6 şüpheli yakalandı, 2 kilo 545 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesine bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında kentte torbacı diye tabir edilen bazı uyuşturucu satıcıları tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı bir çok adrese operasyon yapıldı. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Polisin adreslerde yaptığı aramada ise 2 kilo 545 gram kubar esrar ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Tunceli polisinden torbacı operasyonu: 6 gözaltı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü çift tatilde! Ünlü çift tatilde!
Gülistan Doku hakkında açıklamaGülistan Doku hakkında açıklama

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Rizespor ile Kayserispor 22. randevuda

Rizespor ile Kayserispor 22. randevuda

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Tunceli Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
03:08
Sabah
04:57
Öğle
12:32
İkindi
16:27
Akşam
19:57
Yatsı
21:38

Tunceli Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Boran Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Fransa'da evlerinin havuzunda ölü bulunan anne ile çocukları Tunceli'de toprağa verildi

Fransa'da evlerinin havuzunda ölü bulunan anne ile çocukları Tunceli'de toprağa verildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Tunceli’nin Pertek İlçesi’nde turizm çalışmaları

Tunceli’nin Pertek İlçesi’nde turizm çalışmaları

Şehit savcı ve hakim için hatıra ormanı oluşturuldu

Şehit savcı ve hakim için hatıra ormanı oluşturuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.