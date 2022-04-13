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Tunceli Valiliği "karakolda işkence" başlıklı haberleri yalanladı

13.04.2022 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli Valiliği "karakolda işkence" başlıklı haberleri yalanladı

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliği, bazı sosyal medya hesapları ile bir kısım basın ve yayın organlarında "karakolda işkence" başlığıyla yayınlanan haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 11 Mart tarihinde saat 23.30 sıralarında mesaileri sonrası sivil olarak il merkezindeki bir kafeteryaya giden üç emniyet görevlisi ile sayıca kalabalık bir grup arasında sözlü tartışma yaşandığı hatırlatıldı.

Sözlü tartışmanın kafeterya dışına taşarak daha sonra arbedeye dönüştüğü belirtilen açıklamada, "Yaşanan olayda iki kamu görevlisi çeşitli yerlerinden yaralanırken bir kamu görevlisinin de eli kırılmıştır. Kamu görevlileri olayla ilgili şikayetçi olmak üzere gittikleri Tunceli Asayiş Şube Müdürlüğünden ifadeleri alındıktan sonra doktor raporu almak amacıyla hastaneye gitmek üzere çıktıkları esnada, binanın önünde olayın diğer tarafı grupla karşılaşmış ve iki grup arasında tekrar bir arbede yaşanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yaşanan olayın orada bulunan görevlilerin müdahalesi ile sonlandırıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan her iki olaydan dolayı taraflar birbirinden şikayetçi olmuştur. Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca adli ve Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu olayla ilgili olarak çeşitli sosyal medya platformları ve bir takım basın ve yayım organları üzerinden oluşturulmak istenen algıya itibar edilmemesi hususu önemle rica olunur."

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