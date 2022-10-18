YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli Valiliği kentte öğrencilerin gıdadan zehirlendiği iddiasını yalanladı

Tunceli Valiliği kentte öğrencilerin gıdadan zehirlendiği iddiasını yalanladı

18.10.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli Valiliği kentte öğrencilerin gıdadan zehirlendiği iddiasını yalanladı

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliği, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada yer alan öğrencilerin gıda zehirlenmesi yaşadığı şeklinde haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberler ile sosyal medyadaki paylaşımlara işaret edilerek, "Kamuoyunu yanıltmak üzere paylaşılan Kredi Yurtlar Kurumu Tunceli Kız Yurdu'nda kalan öğrencilerimizin gıda zehirlenmesi yaşadıkları iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamuoyunu yanıltıcı ve gerçek dışı bilgileri yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tunceli'de kaçak 160 bin makaron ele geçirildiTunceli'de kaçak 160 bin makaron ele geçirildi
Oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlandıOyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
Maltepe'de annesinin bakıcısını öldüren zanlı adliyeye sevk edildiMaltepe'de annesinin bakıcısını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Anahtar Kelimeler:
Tunceli Valiliği

Tunceli Namaz Vakitleri 18 Ekim Salı

İmsak
05:05
Sabah
06:27
Öğle
12:12
İkindi
15:16
Akşam
17:47
Yatsı
19:04
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Romantizmi canlı tutmak için: ''Her gün 1 dakika bile olsa...''

Romantizmi canlı tutmak için: ''Her gün 1 dakika bile olsa...''

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.