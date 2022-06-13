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Tunceli Valiliğinden sel ve taşkın uyarısı

13.06.2022 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli Valiliğinden sel ve taşkın uyarısı

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliği, sağanak nedeniyle olası sel ve taşkın olaylarına karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte 13-15 Haziran tarihleri arasında sağanak beklendiği belirtildi.

Sel ve taşkın olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması istenilen açıklamada, "Özellikle vadilerde ve dere yataklarındaki piknik, gezi ve hayvan otlatma gibi tüm faaliyetlerine ara vermeleri önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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