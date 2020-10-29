Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'dan "Cumhuriyetin ulu çınarlarına" çiçekli ziyaret

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Cumhuriyetin kurulduğu 1923 yılında doğan iki kişiyi evlerinde ziyaret edip çiçek armağan etti.

Vali Özkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, kentte her ikisi de 1923 doğumlu olduğu belirlenen Hüseyin Salduz ile İmoş Demir'e evlerinde ziyarette bulundu.

Önce Cumhuriyet ile yaşıt olan Salduz ardından Demir ile evlerinde ayrı ayrı bir araya gelen Özkan, asırlık çınarlara çiçek takdim etti.

Vali Özkan, bir ihtiyaçları olup olmadığını sorduğu Salduz ve Demir ile bir süre sohbet etti.

Bu kişilerin bakımlarını üstlenenlerin çeşitli ikramlarda bulunduğu ziyaretlerin ardından Özkan, Cumhuriyet'in ulu çınarları Salduz ve Demir'e sağlıklı ömür dileyerek evlerinden ayrıldı.

