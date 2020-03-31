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Tunceli Valisi Sonel maske dağıttığı vatandaşlara "Evde Kal" çağrısı yaptı

TUNCELİ HABERLERİ  | 31.03.2020 14:30 | Son Güncelleme

Tunceli Valisi Sonel maske dağıttığı vatandaşlara "Evde Kal" çağrısı yaptı

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi Tuncay Sonel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde vatandaşlara maske dağıtıp, sokağa çıkanları da evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

Vali Sonel, Kovid-19 dolayısıyla alınan önlemleri yerinde görmek için kentteki park, sokak ve caddeleri gezdi.

Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ne giden Sonel, ihtiyaçları için evden çıkan vatandaşlara maske dağıtarak, sosyal mesafeyi korumaları gerektiğini hatırlattı.

Tuncay Sonel, vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulunup, sokağa çıkanları da evlerine dönmeleri hususunda uyararak, şöyle konuştu:

"Lütfen vatandaşlarımız evlerinde kalsın, sağlıklarına dikkat etsin, kurallara uysun. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda alınan tedbirlere uyalım."

Tunceli Valisi Sonel maske dağıttığı vatandaşlara

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