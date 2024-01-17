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Tunceli ve Ardahan'da kar, Erzurum ve Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor

17.01.2024 09:45 | Son Güncelleme:
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Tunceli ve Ardahan'da kar yağışı, Erzurum ile Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Erzurum'da, yüksek kesimlerde gece saatlerinde başlayan fırtına bir süre sonra yerini aralıklarla kar yağışı ve tipiyle bıraktı.

Kentte, sabah saatlerinde etkili olan dondurucu soğuk hava nedeniyle araçlarda kırağı oluştu, şadırvanlar buz tuttu.

Bazı vatandaşlar araçlarını örttükleri battaniye ve brandalarla soğuktan korumaya çalıştı.

AĞRI

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde de soğuk hava etkili oluyor.

Murat Kanyonu’ndaki kayalıklarda metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.

TUNCELİ

Tunceli’nin Ovacık, Hozat, Pülümür, Nazımiye ve Mazgirt ilçelerinde kar etkili oldu.

Yağışla ilçelerdeki cadde ve sokaklar beyaza büründü, ekipler yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

ARDAHAN

Ardahan’da kar yağışı etkili oluyor.

Kentte gece etkili olan soğuk hava sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Karla birlikte etraf beyaza büründü.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Ardahan Doğu Anadolu Bölgesi kar

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