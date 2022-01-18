Tunceli ve Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamaya neden oluyor

TUNCELİ/ARDAHAN (AA) - Tunceli ve Ardahan'da aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Tunceli'de öğlen başlayan kar nedeniyle kent beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı kentte, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekiplerince kara yollarında ve mahalle aralarında kar küreme ve tuzlama çalışması başlatıldı.

Kentteki bazı vatandaşlar da parklarda yürüyüş yaparak karın tadını çıkardı.

Tunceli Müzesi bahçesinde bulunan tarihi eserler beyaz örtüyle ayrı bir güzelliğe büründü.

- Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı ve tipi ulaşımı aksattı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yer yer tipiye dönüştü.

Akşam etkisini artıran tipi nedeniyle Çıldır-Aktaş kara yolunda görüş mesafesi zaman zaman düştü.

Tipi, Çıldır Gölü ve çevresinde de etkisini sürdürdü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz