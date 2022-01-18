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Tunceli ve Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamaya neden oluyor

18.01.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli ve Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamaya neden oluyor

TUNCELİ/ARDAHAN (AA) - Tunceli ve Ardahan'da aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Tunceli'de öğlen başlayan kar nedeniyle kent beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı kentte, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekiplerince kara yollarında ve mahalle aralarında kar küreme ve tuzlama çalışması başlatıldı.

Kentteki bazı vatandaşlar da parklarda yürüyüş yaparak karın tadını çıkardı.

Tunceli Müzesi bahçesinde bulunan tarihi eserler beyaz örtüyle ayrı bir güzelliğe büründü.

- Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı ve tipi ulaşımı aksattı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yer yer tipiye dönüştü.

Akşam etkisini artıran tipi nedeniyle Çıldır-Aktaş kara yolunda görüş mesafesi zaman zaman düştü.

Tipi, Çıldır Gölü ve çevresinde de etkisini sürdürdü.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Tunceli Ardahan

Tunceli Namaz Vakitleri 18 Ocak Salı

İmsak
06:05
Sabah
07:31
Öğle
12:37
İkindi
15:10
Akşam
17:33
Yatsı
18:54
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

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